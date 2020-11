Trotz Sorgen um Umsetzung: Heimische Handballer hoffen auf Re-Start mit Einfach-Runde

Eine Corona-bedingte Saison-Unterbrechung wirft unweigerlich immer eine Frage auf: "Wie geht es jetzt weiter?" Um die für den heimischen Amateur-Handball zu beantworten, hat sich der niedersächsische Verband (HVN) am Samstag per Telefon-Konferenz mit den Klubs aus den Oberligen der Frauen und der Männer sowie der Verbandsliga der Männer ausgetauscht, um eine Lösung zu finden: Im Vorfeld hatte der Verband schon Varianten vorgeschlagen, die große Mehrheit der Klubs und auch die drei heimischen Vertreter sprachen sich dafür aus, die angebrochene Saison als Einfach-Runde (also ohne Rückspiele) und mit eventuellen Play-Off-Spiele im Anschluss fortzusetzen. Anzeige Allerdings kann wegen des unvorhersehbaren Pandemie-Verlaufs niemand mit einem festen Start-Termin planen. Ursprünglich stand Januar im Raum. Das ist zu früh, waren sich alle einig. Mindestens drei oder vier Wochen Hallen-Training sollte es vor den Punktspielen schon geben. Daher kann es also, wenn überhaupt, erst im Februar oder im März losgehen. Oder vielleicht noch später. Alles unklar. Das Ende der Spielzeit hingegen ist klar: „Fakt ist, dass die Saison mit Ablauf des Monats Juni enden muss", sagt HVN-Vizepräsident Spieltechnik Jens Schoof. "Keiner weiß heute, ab wann wir wieder spielen dürfen. Ob es Play-off-Spiele geben könnte, hängt davon ab, wie viele Spieltage uns am Ende zur Verfügung stehen.“ Verbindliche Entscheidungen wurden daher weder auf der Konferenz der Herren- noch der Frauen-Teams getroffen, im Januar soll es ein weiteres virtuelles Treffen geben. Aktuell läuft eine Online-Umfrage, in der alle Klubs noch mal ganz genau ihre Meinungen abgeben. Wo es hingehen soll, ist aber größtenteils klar. Schoof: „Ziel des Verbandes ist, zum Ende der Spielzeit eine sportliche Wertung hinzubekommen, um so die Voraussetzungen für eine möglichst normale Saison 2021/22 zu schaffen.“

MTV Vorsfelde "Die Konferenz war im Grunde ein gut geführtes Brainstorming aller Vereine", sagt Dominik Schneider, Team-Koordinator der ersten Herren-Mannschaft des MTV Vorsfelde. Und mit dem Ausgang seien er und der Klub zufrieden. "Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass wir nicht innerhalb von zwei, drei Wochen eine Entscheidung fällen", sagt Coach Daniel Heimann. Und Schneider ergänzt: "Aber die Konferenz hat gezeigt, dass alle in dieselbe Richtung laufen." Und das sei angesichts aller Unwägbarkeiten durch die Pandemie schon mal wichtig. Die Ziele, die aktuelle Saison irgendwie sportlich zu beenden und die nächste möglichst normal, seien formuliert worden - "alles Weitere steht in den Sternen. Es geht darum, dass alle Vereine mit einem blauen Auge davonkommen, jeder Klub müsste dabei Abstriche machen, aber vielleicht müssen wir jetzt einen Schritt zurück gehen, um bald wieder vier nach vorn zu kommen", sagt Schneider, der nicht nur aus finanziellen Gründen warnt: "Es geht so langsam an die Existenz der Vereine. Wir sind in Sachen Team-Training keinen Schritt weiter und die Jugendarbeit könnte wegbrechen, weil die Kinder lieber woanders hingehen."

VfB Fallersleben "Wenn wir überhaupt wieder spielen, macht nur die Einfach-Runde Sinn", sagt Mike Knobbe, Coach des VfB Fallersleben, auch im Hinblick auf weitere von anderen Klubs eingereichte Vorschläge. "Für etwas anderes haben wir auch gar nicht genug Zeit." Ob anschließend wirklich noch Auf- und Absteiger ausgespielt werden können, hält er daher für fraglich. Denn wenn wirklich im März angefangen werden könnte - was alles andere als sicher ist -, blieben dem VfB nur vier Monate für zwölf Spiele, und das bei extrem kurzer Vorbereitung. "Dazu müssen beispielsweise noch Regeln aufgestellt werden, wann eine Mannschaft, bei der wegen Corona Spieler ausfallen, spielfähig ist. Da gibt es viele ungelegte Eier, die beschlossen werden müssen", so Knobbe. Aber trotz aller Unwägbarkeiten sei es wichtig, eine sportlich faire Lösung zu finden, so der VfB-Coach. "Ich warte das jetzt erst mal ab, ich bin ein Freund davon, etwas sportlich auszuspielen. Ich will optimistisch bleiben. Falls aber im Januar absehbar ist, dass das alles nichts wird, müssen wir auch über eine Annullierung der Saison nachdenken."

VfL Wolfsburg "Am schönsten wäre natürlich eine normale Saison", sagt Oliver Bült, Trainer des Frauen-Oberligisten VfL Wolfsburg. "Angesichts der Umstände wäre ich aber mit der Einfach-Runde zufrieden, ob das alles möglich ist, ist dann allerdings die andere Frage." Denn Bült macht sich vor allem um den Saison-Start Sorgen, je nachdem, wann es losgeht, "kann das eng werden". Der VfL habe zwar - Stand jetzt - noch reichlich Luft, sieben Spiele lassen sich in unter zwei Monaten spielen, aber es gibt es auch Staffel-Konkurrenten, die noch öfter ranmüssen. Ein Team hat sogar noch gar nicht gespielt. "Mein Gefühl sagt mir, dass die Infektions-Zahlen nach Weihnachten wieder nach oben gehen. Wie langsam gehen wir dann wieder aus dem Lockdown raus?", so der VfL-Coach. Bis wieder das gesamte Team zusammen trainieren kann, könnte viel Zeit vergehen. Bült warnt: "Und dann muss man ja auch die neue Saison im Blick haben. Da hängt ein richtiger Rattenschwanz an der Entscheidung." Aber er betont auch: "Es ist gerade für den Handball-Sport wichtig, dass wir die Saison zu Ende spielen."