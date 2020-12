Trotz Spielabsagen: Premier League schließt Saisonunterbrechung wegen Corona aus

Auch nach der coronabedingten Verlegung einer weiteren Partie will die englische Premier League die Spielzeit nicht unterbrechen. „Die Premier League hat nicht über eine Pause der Saison diskutiert und hat keine Pläne, dies zu tun“, teilte die Liga am Mittwochabend mit. „Die Liga hat weiter Vertrauen in ihre Covid-19-Protokolle, um die Spiele wie geplant zu absolvieren und diese Protokolle haben die volle Unterstützung der Regierung.“ Die Gesundheit von Spielern und Teammitgliedern habe Priorität, die Liga unterstütze es, wie die Klubs die Protokolle umsetzen würden.

