Trotz steigender Infektionszahlen in Niedersachsen und der Region Hannover darf Hannover 96 am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf vor Zuschauern spielen. Das teilte der Zweitligist am Mittwochnachmittag mit.

Widerruf der Zusage jederzeit möglich

96 stehe mit der Region in ständigem Austausch, "in dem auch das dynamische Infektionsgeschehen berücksichtigt wird", heißt es in der Mittteilung. Das "Go" für ein Spiel vor Zuschauern kann also jederzeit und auch kurzfristig zurückgezogen werden, wenn die Corona-Fallzahlen weiter in die Höhe schnellen.

Personalisierte Tickets bietet 96 nur für Zweier-"Gruppen" an, damit ausgeschlossen werden kann, dass zwei fremde Personen nebeneinander sitzen. Wie beim Derby wird darüber hinaus kein Alkohol ausgeschenkt, zur Gewährleistung der Einhaltung des Abstandsgebots sollen zudem "umfassende Maßnahmen" getroffen werden.