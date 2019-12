Trotz Teddy-Toss: Ärgerliche Niederlage für IceFighters gegen Rostock Piranhas

Gegen den Drittletzten Rostock Piranhas setzte es am Sonntagabend eine 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) Niederlage im Kohlrabizirkus. Bereits am Freitagabend verloren die IceFighters beim Spitzenreiter Tilburg Trappers mit 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Es war zwar das erste Match ohne einen eigenen erzielten Treffer, aber für nur zwölf Feldspieler boten die Sachsen eine beeindruckende Leistung und konnten auf einen guten Patrick Glatzel bauen, der nur einmal beim Gegentor etwas unachtsam war.

Am Sonntag verloren die Eiskämpfer ihre weiße Weste gegen die Piranhas. Noch nie in der Vereinsgeschichte verloren die IceFighters gegen die Raubfische auf heimischen Eis. Bis eben gestern. Im ersten Drittel war die Gerike-Mannschaft überlegen. Albrecht und Schneider tauchten vor Jakub Urbisch auf, doch sie scheiterten. Ausgerechnet der angehende Erzieher, Hannes Albrecht, sorgte dann nach 14 Minuten für den weihnachtlichten Kuscheltier-Regen. Die 1:0 Führung bedeutete 4.871 für die Elternhilfe krebskranker Kinder, die Geschäftsführer André Krüll kurzerhand unter dem Jubel der 1808 Zuschauer auf 5000 Euro erhöhte. Im Mittelabschnitt kam Rostock in Unterzahl durch Rabbani zum Ausgleich.