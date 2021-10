Trotz Top-Reaktion des FC Bayern: Deshalb ist für Thomas Müller nicht "alles super"

Tabellenführung verteidigt, dritter Bundesliga-Sieg in Folge, nach zehn Spieltagen 25 von 30 möglichen Punkten gesammelt: Beim FC Bayern München müsste nach dem klaren 5:2-Sieg bei Union Berlin eigentlich Jubelstimmung herrschen, doch bei einigen Spielern saß der Stachel nach der 0:5-Blamage bei Borussia Mönchengladbach und dem damit damit verbundenen Pokal-Aus unter der Woche immer noch tief. "Jetzt stehen wir hier so ganz locker flockig. Aus dem Pokal sind wir aber trotzdem raus. Das dürfen wir nicht vergessen" , mahnte Nationalspieler Thomas Müller nach Abpfiff bei Sky.

Müller zeigte sich mit der Herangehensweise seiner Bayern einverstanden: "Wenn es jemand erwartet, ist der Druck natürlich enorm groß. Wir wollten, wir mussten natürlich eine fußballerische Reaktion zeigen", so der FCB-Star. Und das sei dem Team gelungen, befand auch Kapitän Manuel Neuer : "Wir sind zufrieden, dass wir so eine Reaktion gezeigt haben" , meinte der Keeper.

Und doch wollte bei Müller wegen des Ausscheidens im DFB-Pokal nicht wirkliche Freude aufkommen: "Wir haben da nicht nur ein Spiel verloren, sondern einen Wettbewerb verloren, der uns eigentlich ganz wichtig ist in der Saison", ärgerte sich der Weltmeister von 2014 und richtete den Blick nach vorn. "Dementsprechend müssen wir jetzt damit weiter umgehen. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen: 'Pokal raus, alles super.'" Die nächste Reaktion muss der FC Bayern unter der Woche in der Champions League zeigen. Am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime) ist Benfica Lissabon in der Allianz Arena zu Gast.