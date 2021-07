Trotz "Trauma für die Spieler" der Türkei bei der EM: Nationaltrainer Günes schließt Rücktritt aus

Der türkische Nationaltrainer Senol Günes will trotz der enttäuschenden Auftritte der Mannschaft bei der EM nicht von seinem Amt zurücktreten. "Wir müssen weitermachen, egal unter welchen Bedingungen", sagte der 69-Jährige am Donnerstag in Istanbul. Knapp drei Wochen nach dem Vorrunden-Aus der Türkei mit drei Niederlagen in der Vorrunde präsentierte Günes seine Turnier-Analyse, schloss persönliche Konsequenzen aber aus.

