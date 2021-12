Trotz Traumstart mit Werder Bremen: Ole Werner sieht "sicher noch Luft nach oben"

Werner hatte die Nachfolge von Anfang, gegen den nach wie vor die Staatsanwaltschaft ermittelt, erst zu Beginn der Woche angetreten. Der frühere Coach von Holstein Kiel war damit der vierte Bremer Trainer in den vergangenen vier Spielen. "Es war nach diesen Wochen sehr wichtig für uns, dass wir früh in Führung gegangen sind. Das hat uns Sicherheit gegeben", lobte der Neu-Bremer die frühen Treffer von Romano Schmid (7. Minute) und Milos Veljkovic (19.).

Nach den misslungenen Umstellungen von Interimscoach Christian Brand beim 1:2 in Kiel vor einer Woche schien Werner in den wenigen Tagen bis zum Spiel die richtigen Worte und Ideen gefunden zu haben. Schon im Sommer war der 33-Jährige, der Holstein Kiel fast in die Bundesliga geführt hatte, ein Kandidat in Bremen gewesen. Mit etwas Verspätung feierte er nun sein Debüt an der Weser - und was für eines! Seine Mannschaft wollte er trotzdem aber nicht zu hoch leben lassen. Schließlich hätte Werder noch deutlich höher gewinnen können: "Es war sicher auch noch Luft nach oben, aber unter dem Strich haben wir eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt, die umso höher zu bewerten ist nach den vergangenen Tagen."