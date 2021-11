Trotz Unterzahl: Finnland macht Riesen-Schritt Richtung WM-Playoffs - Bosnien-Herzegowina ausgeschieden

Die finnische Nationalmannschaft um Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky ist mit einem klaren 3:1 (1:0)-Sieg bei Bosnien-Herzegowina am Samstagnachmittag auf Platz zwei in der WM-Qualifikationsgruppe D gesprungen. Die "Uhus", die bereits bei der EM 2021 für Aufsehen sorgten, gewannen dank der Treffer von Marcus Forss (29.), Robin Lod (50.) und Daniel O'Shaughnessy (73.) und haben sich die Chance erkämpft, den Playoff-Platz auch nach dem letzten Spieltag zu behalten. Bosnien-Herzegowina, das seit der 37. Minute nach einem überharten Foul von Jukka Raitala an Ex-Schalke-Profi Sead Kolasinac in Überzahl agierte und durch Luka Menalo (69.) zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer kam, hat durch die Heim-Pleite in Zenica keine Chance mehr, sich ein Ticket für die Winter-WM 2022 in Katar zu sichern.

