Trotz Unterzahl und Eigentor in Fürth: 96 verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Hannover 96 hat den ersten Zweitliga-Sieg im Jahr 2020 gefeiert und sich dadurch im Abstiegskampf wieder mehr Luft verschafft. Beim Tabellenfünften SpVgg Greuther Fürth gewann die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak am Sonntag sogar in Unterzahl mit 3:1 (1:0). Die Niedersachsen haben nun fünf Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. „Der Sieg tut brutal gut“, sagte Torwart Ron-Robert Zieler in einem Sky-Interview.