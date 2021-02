Trotz Verletzung: Schalke weist Kritik an Huntelaar-Transfer zurück - Rückkehr offen

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat Kritik an der Verpflichtung von Klaas-Jan Huntelaar zurückgewiesen . Obwohl der am 19. Januar von Ajax Amsterdam geholte 37 Jahre alte Stürmer vier der fünf Pflichtspiele des Bundesliga-Schlusslichts wegen einer Wadenverletzung verpasst hat, verteidigte er den Transfer.

"Die Verpflichtung war kein Fehler. Wir hoffen, dass Klaas-Jan schnellstmöglich aufs Feld zurückkehren und seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellen kann. Trotz der Verletzung hat er seit Tag eins eine ganz wichtige Rolle in der Kabine übernommen", sagte Schneider den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Sonntag. Zuvor war unter anderem in den sozialen Netzwerken Kritik unter den Fans aufgekommen, weil Huntelaar bisher im Kampf gegen den Abstieg nicht helfen konnte.