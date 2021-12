Trotz verpasster Olympia-Qualifikation in Dordrecht: Anna Seidel kann noch auf Teilnahme hoffen

Dresden. Waren die deutschen Shorttracker bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin noch mit zehn Athleten vertreten, könnten die Spiele in Peking 2022 im schlimmsten Fall ohne Beteiligung von Startern des DESG über die Bühne gehen. Denn bislang hat nicht einmal die zweimalige Olympia-Teilnehmerin und mehrfache EM-Medaillengewinnerin Anna Seidel die DOSB-Norm erfüllt. Nach den vier Weltcups steht bei der 23-Jährigen mit Platz neun über 1500 Meter, den sie zum Auftakt in Peking erreichte, nur eine halbe Normerfüllung zu Buche. Am letzten Wochenende in Dordrecht (Niederlande) konnte die Dresdnerin nach Rang 16 auf dieser Strecke und einem Penalty über 1000 Meter ihre Bilanz nicht mehr aufbessern.