Lage beim Chemnitzer FC eskaliert: Bergner und Sobotzik geben auf

Chemnitz (dpa). Die Krise beim Drittligisten Chemnitzer FC nimmt kein Ende. Cheftrainer David Bergner wurde am Mittwochabend auf eigenen Wunsch von seinen Aufgaben entbunden, außerdem legte Geschäftsführer Thomas Sobotzik sein Amt nieder. Über beide Personalentscheidungen informierte der Verein in einer knappen Pressemitteilung. Zu den genauen Hintergründe machte der CFC keine Angaben. Zuerst hatte die „Bild“ (Online-Ausgabe) darüber berichtet. Dem Bericht zufolge ziehen Bergner und Sobotzik Konsequenzen aus den Anfeindungen in den vergangenen Wochen. Die sportliche Situation soll bei den Entscheidungen nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Aus den ersten sieben Saisonspielen holte der CFC nur drei Punkte und ist Tabellenvorletzter.

Zwischen Teilen der CFC-Fans und dem durch ein Insolvenzverfahren belasteten Verein war es zuletzt zu einem massiven Zerwürfnis gekommen. Der CFC hatte Fan-Liebling Daniel Frahn Anfang August wegen seiner angeblichen Nähe zur rechten Szene gekündigt. Ende August hatten einige Chemnitzer Anhänger nach Angaben des Clubs Sobotzik während der Partie bei Bayern München II als „Judensau“ beschimpft. Der Verein erstattete Anzeige, Frahn distanzierte sich vehement von diesen Äußerungen.