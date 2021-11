TSC Gifhorn: Tanz-Paar im Olymp, Fritz Dunken ein Vereinsheld

Ein Tanzwochenende (Senioren Standard) und ganz viele Geschichten. Ausrichter TSC Gifhorn wird diese Tage in bester Erinnerung halten – vor allem TSC-Paar Sylke Kirsch und Michael Drescher, das in den Olymp des Tanzsports aufgestiegen ist und Fritz Dunken, der erst mit Ehefrau Barbara auf der Tanzfläche glänzte und einen zweiten und ersten Platz in der IV A holte, ehe der TSC-Vizepräsident anschließend vom Landessportbund für sein langjähriges Engagement zum „Vereinshelden“ ernannt wurde.

Die TSC-Ergebnisse konnten sich insgesamt sehen lassen. In der Klasse III B belegten Frank Schramhauser und Corinna Müller-Lorenz in einem starken Feld einen dritten Platz. Das Highlight am Sonntag war der Aufstieg von Kirsch und Drescher. Durch ihren zweiten Platz im III-A -Turnier stiegen sie in den Olymp des Tanzsports, die Sonderklasse auf – und das vor heimischem Publikum. „Mit diesem Einsatz und Können werden sie sich auch in der S-Klasse durchsetzen“, zeigte sich TSC-Sportwart Siegfried Uhde optimistisch für die Zukunft der Aufsteiger.