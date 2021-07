Tschechien vs. Dänemark und Ukraine vs. England: Michael Ballack tippt das EM-Viertelfinale am Samstag

Bei der Europameisterschaft steht der zweite Viertelfinal-Tag an. In Rom trifft Deutschland-Bezwinger England auf die Ukraine (21 Uhr/ARD und MagentaTV). Vorher stehen sich in Baku mit Tschechien und Dänemark zwei Überraschungs-Teams gegenüber (18 Uhr/ARD und MagentaTV). Spanien und Italien haben es bereits geschafft. In der Runde der besten vier Teams treffen die beiden Top-Nationen am Dienstag in Wembley aufeinander. Wer folgt ihnen und bestreitet das zweite Halbfinalspiel in London? Ex-Nationalspieler Michael Ballack gibt gegenüber dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), erneut seine Tipps ab.

