Soucek, Darida, Kral: Auf diese Tschechien-Profis muss das DFB-Team besonders achten

Auch wenn Joachim Löw einige verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen hat und einige Profis schont, dürfte dem Bundestrainer mit Blick auf den tschechischen Nationalmannschaftskader nicht der Atem stocken. Die ganz große Strahlkraft haben die Namen der von Jaroslav Šilhavý trainierten Truppe nicht. Dennoch ist Löw vorsichtig vor dem Vergleich mit dem 45. der FIFA-Weltrangliste. „Das ist keine Mannschaft, die Hauruck-Fußball spielt oder vor allem über die Körperlichkeit kommt. Sie spielen hinten teilweise Mann gegen Mann, haben ein gepflegtes Aufbauspiel und sind eine spielerisch starke Mannschaft“, sagt der Bundestrainer. Anzeige

Bei den großen Klubs dieser Welt steht aber aktuell kein Tscheche unter Vertrag. Wie es zum Beispiel bei Weltklasse-Torhüter Petr Cech der Fall war, der mit Chelsea die Champions League gewann. Oder Sturm-Riese Jan Koller, der mit Borussia Dortmund 2002 die Deutsche Meisterschaft holte. Nicht zu vergessen Dauerrenner Pavel Nedved, der 2003 den Ballon d´Or als bester Fußballer der Welt erhielt.

Trotz aktuell wenig Starpotential haben sich die Tschechen ebenfalls für die Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert und spielen mit England und Kroatien (dritter Gegner noch offen) in einer Gruppe. „Die haben eine klare Idee, technisch gute ausgebildete Spieler, wie man es aus der Vergangenheit kennt und einen offensiven Stil – auch in der Art und Weise, wie sie verteidigen“, lobt Löw. Der SPORTBUZZER stellt die wichtigsten Spieler der Tschechen vor. Anzeige

Tomáš Souček Der Mittelfeldspieler ist, was den Marktwert betrifft, der wertvollste Spieler der Nationalmannschaft. Er wechselte im Sommer fest für über 16 Millionen Euro in die Premier League zu West Ham United. Zuvor war er an den aktuellen Tabellenzwölften Englands ausgeliehen. Bei West Ham ist Souček unumstrittener Stammspieler. Der Mittelfeld-Riese (1,92 Meter) wurde in der Tschechischen Republik mit Slavia Prag jeweils zweimal Meister und Pokalsieger, in der Saison 2018/19 wurde er als Spieler des Jahres ausgezeichnet. Für die Nationalmannschaft absolvierte der Abräumer bisher 27 Länderspiele und erzielte dabei drei Treffer. Er ist der Fixpunkt, der Antreiber des Spiels von Trainer Šilhavý.

Vladimir Darida Der Kapitän der tschechischen Nationalmannschaft spielt seit Sommer 2015 bei Hertha BSC und war zuvor beim SC Freiburg. In den Breisgau wechselte er von Viktoria Pilsen, mit denen er zweimal Meister wurde. Der Mittelfeldspieler stand bei der Hertha bisher in allen Ligapartien auf dem Platz. Darida ist die Lunge auf dem Rasen, dem Dauerläufer ist kein Weg zu weit. In der vergangenen Bundesliga-Saison stellte der 30-Jährige am 30. Spieltag mit 14,7 gelaufenen Kilometern einen Rekord seit der Datenerfassung (2011/2012).