Vor Testspiel gegen Deutschland: Corona-Fall bei DFB-Gegner Tschechien - Spieler in Quarantäne

Vor dem Testspiel der tschechischen Nationalmannschaft gegen Deutschland an diesem Mittwoch (20.45 Uhr, RTL) in Leipzig ist ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er habe das Teamhotel in Prag verlassen und sich in Quarantäne begeben, noch bevor er mit seinen Kollegen in Kontakt gekommen sei, teilte der tschechische Fußballverband am Montagabend mit. Der Name des Betroffenen wurde nicht mitgeteilt.

