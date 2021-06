Nach dem spannenden letzten EM-Spieltag der Gruppe B gab es am Dienstagabend nicht nur für Dänemark gute Nachrichten: Auch die Nationalmannschaften von Tschechien und England konnten jubeln. Bereits vor dem direkten Duell am Dienstag (21 Uhr, ARD und MagentaTV) stehen die beiden Teams als Achtelfinal-Teilnehmer fest. Zittern müssen Schottland und Kroatien (live bei MagentaTV), die zeitgleich in Glasgow gewaltig unter Druck stehen, wenn sie noch eines der Tickets für die Runde der letzten 16 lösen möchten.

