Corona-Chaos: Tschechien sagt Nations-League-Spiel ab - Gegner Schottland nicht informiert

Die tschechische Nationalmannschaft hat ihr für Montagabend angesetztes Nations-League-Spiel gegen Schottland wegen eines positiven Corona-Befundes innerhalb des Betreuerstabes abgesagt - allerdings zunächst ohne den Gegner von dieser Entscheidung offiziell zu informieren. In der Nacht zum Samstag teilte Tschechiens Verband via Twitter mit, dass das Team gegen Schottland nicht antreten und sämtliche Vorbereitungen auf die Partie umgehend abbrechen werde.

Rund eine Stunde später meldeten sich dann die Schotten auf dem gleichen Wege zu Wort und erklärten, dass man sich der Entscheidung des Gegners "bewusst" sei, bisher aber keinerlei offizielle Mitteilung des tschechischen Verbandes erhalten habe. Die Schotten nahmen in der Folge Kontakt zur UEFA auf, um die Situation zu klären. Ein offizielles Statement des Verbandes lag am Samstagmittag aber noch nicht vor. Auf der UEFA-Homepage wurde die Begegnung weiterhin als wie bisher angesetzt angezeigt. Die Schotten wollten eigentlich am Sonntag zum Spielort Olmütz reisen.

Das tschechische Team wird schon seit Tagen von einem positiven Corona-Test innerhalb ihres Staffs auf Trab gehalten. Der Fall war bereits vor dem 3:1 zum Nations-League-Auftakt am Freitagabend in der Slowakei aufgetreten und beeinflusste Vorbereitung und Anreise immens. Anstatt mit dem Flugzeug hatte sich das Team in Kleingruppen und auf dem Landweg zum Spiel begeben - allerdings ohne Stürmer Patrik Schick, der zuletzt von der AS Rom an RB Leipzig ausgeliehen war, und Mittelfeldspieler Tomas Soucek von West Ham United. Das Duo hatte engeren Kontakt zu dem Infizierten und begab sich vorerst in Quarantäne.