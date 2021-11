Italien zittert um Ticket für Katar: Diese Nationen verpassten nach einem EM-Titel die Folge-WM

In Gruppe C teilte sich die "Squadra Azzurra" am letzten Spieltag mit Nordirland die Punkte und musste sich somit der Schweiz im Fernduell geschlagen geben. In den Playoffs Ende März benötigt Italien dann in K.o.-Duellen zwei Siege, um noch nach Katar fahren zu dürfen. Der SPORT BUZZER blickt zurück in die Vergangenheit und beleuchtet alle Teams, die bereits als amtierender Europameister die darauf folgende WM verpasst haben.

Normalerweise sollte sich ein amtierender Europameister ja locker für die nächste Weltmeisterschaft qualifizieren - oder? Irrtum! Denn häufig schaffen es die Teams dann doch, schnell die überragende Titel-Form zu verlieren und schwächeln gegen vermeintlich schwächere Teams - so auch Italien in diesem Jahr. Nach einem starken WM-Quali-Start und einer noch besseren EM mit dem Titel droht dem Team nur weniger Monate später die Zuschauerrolle bei der WM.

Nach einem Fehlschuss von Hoeneß beim Stand von 4:3 für den Underdog wird der letzte Elfmeter gegen Sepp Maier im deutschen Kasten zu einer echten Legende: Mit einem frechen Chip-Ball in die Mitte verlädt Antonín Panenka den deutschen Keeper und erschafft den bis heute bekannten Panenka-Elfmeter . Der Traum von einem weiteren erfolgreichen Turnier war für die Tschechoslowakei jedoch schnell ausgeträumt. Für die WM 1978 scheiterte man, wie schon vier Jahre zuvor, in der Qualifikations-Gruppenphase gegen Schottland auf Platz zwei.

Die sogenannte "Big-Mac-Truppe" (der Spitzname entstand daher, dass sich die dänischen Spieler während des Turniers von Burgern und Cola ernährt haben sollen) griff in der folgenden Qualifikation für die WM 1994 in den USA ins Klo, indem sie in zwölf Spielen zwar nur zwei Gegentore zuließ, als Gruppendritter hinter Spanien und Irland jedoch trotzdem rausflog.

Beinahe wäre ein dänischer Triumph bei der Europameisterschaft 1992 in Schweden gar nicht zustande kommen können. Denn das Team um Torhüter Peter Schmeichel hatte sich ursprünglich nicht für die EM qualifiziert . Lediglich durch den Ausschluss der Nationalmannschaft Jugoslawiens in Folge des Balkankonflikts nahm Dänemark doch noch teil und konnte ein bemerkenswertes Turnier spielen, in dem sie als Außenseiter nicht nur die K.o.-Runde erreichten, sondern auch die Favoriten aus den Niederlanden im Halbfinale und Deutschland (2:0) im Finale besiegen konnten.

Der Sensations-Europameister schlechthin ist Griechenland . Unter dem deutschen Trainer Otto Rehhagel gelang im Finale 2004 gegen Portugal (1:0) der erste und bisher einzige Erfolg bei einem großen Turnier. Doch so schnell wie der Erfolg da war, war er auch wieder verschwunden. In der Qualifikation zur WM 2006 in Deutschland scheiterte Griechenland an der Ukraine und der Türkei . Immerhin konnte sich die Auswahl zwischen 2008 und 2014 jeweils für die großen Turniere qualifizieren - mehr als eine Teilnahmeurkunde bei WM bzw. EM war jedoch nie drin. Ab 2014 war Griechenland nicht mehr in der Lage, die Qualifikation zu überstehen. Auch in der Quali für die WM 2022 in Katar scheiterte das Team des niederländischen Trainers John van´t Schip als Gruppendritter hinter Spanien und Schweden .

Italien – 2021/2022?

Der sportliche Absturz von Italien lässt sich nur schwer erklären. Nachdem sie die Europameisterschaft in diesem Jahr gewinnen konnten, strauchelte die nach dem EM-Finale fast unveränderte Elf von Roberto Mancini direkt im ersten Spiel nach dem Triumph. 1:1 hieß es am Ende am 4. Spieltag der WM-Quali gegen Bulgarien. Was viele nur für einen Ausrutscher hielten, war aber keiner. Nachdem die Italiener vor der EM mit einer Maximalausbeute von neun Punkten in drei Spielen optimal in die WM-Quali gestartet waren, folgte nach der EM nur noch ein Sieg in fünf Spielen.

Damit musste Italien die Schweiz doch noch vorbeiziehen lassen und konnte sich nicht direkt für die WM in Katar qualifizieren. In den Playoffs Ende März 2022 muss sich das italienische Team nun in zwei Spielen, einem Halbfinale und einem möglichen Finale, beweisen, um dem Schicksal der Tschechoslowakei, Dänemark und Griechenland noch zu entkommen.