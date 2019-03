Tschüss, Daimler! DFB steigt in Leipzig auf VW um

Die Pressekonferenz des DFB-Teams in der 94. Oberschule in Leipzig. ©

Szenen mit Spielern auf dem Porsche-Areal gefilmt

Aber erst jetzt ist zu sehen, um was es vor knapp vier Monaten auf dem Gelände der VW-Tochterfirma ging. Seit ein paar Tagen läuft der 45-Sekunden-Spot, der an elf Drehorten produziert wurde – und die Szenen mit den Spielern entstanden eben in einer Halle auf dem Porsche-Areal. Für Einlauf-Bilder wurde extra ein Stadiontunnel aufgebaut; für eine Jubelsequenz eine große Plattform. Gefilmt und fotografiert wurde vor grünem Hintergrund, in der digitalen Nachbearbeitung strahlt als Kulisse ein volles Stadion.