TSG Hoffenheim gegen den BVB live im Free-TV und Online-Stream sehen

Für die Elf von Alfred Schreuder ein Anlass, um auf den zweiten Dreier in Serie zu hoffen. Durch das 2:0 bei Union Berlin am vergangenen Spieltag beendete die TSG pünktlich vor Weihnachten eine Durststrecke von vier sieglosen Partien und kann nun gegen den BVB für einen versöhnlichen Jahreswechsel sorgen. In der Tabelle stehen die Kraichgauer aktuell auf Rang neun, bei nur einem Punkt Rückstand auf Platz sieben in Schlagdistanz zum internationalen Geschäft. Gelingt es Hoffenheim erneut, die Borussia zu ärgern, könnte die TSG gleich drei Plätze gutmachen und damit einige Gründe für ein fröhliches Weihnachtsfest liefern.