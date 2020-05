TSG 1899 Hoffenheim in der Krise - Heim-Negativrekord gegen 1. FC Köln möglich

Der TSG 1899 Hoffenheim droht im Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Mittwoch (20.30 Uhr) ein historischer Negativrekord: Acht Heimniederlagen hat Hoffenheim in der laufenden Saison bereits hinnehmen müssen. Käme gegen den FC die neunte hinzu, wäre dies erstmals in der Bundesliga-Geschichte der Kraichgauer der Fall. Zuletzt war die TSG zum Neustart nach der zehnwöchigen Coronavirus-Unterbrechung gegen Hertha BSC mit 0:3 unter die Räder gekommen. Insgesamt kassierten die Hoffenheimer im eigenen Stadion bereits 34 Gegentreffer. Außerdem ist das Team von Trainer Alfred Schreuder seit sieben Partien sieglos. Eine längere Serie hatte es nur 2015 unter den Trainer Huub Stevens und Markus Gisdol gegeben.