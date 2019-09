Bericht: Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder droht Entlassung - Zweifel nach Gladbach-Klatsche

Kommt es schon bald zur ersten Trainer-Entlassung in dieser Bundesliga-Saison? Laut eines Berichts der Bild soll der Job von Coach Alfred Schreuder bei der TSG 1899 Hoffenheim in Gefahr sein. Der zu Saisonbeginn verpflichtete Nachfolger des zu RB Leipzig gewechselten Ex-TSG-Trainers Julian Nagelsmann erlebte einen Liga-Start zum Vergessen: Von sechs Spielen gewann die Schreuder-Elf nur eines, dazu schossen die Hoffenheimer nur vier Tore - Tiefstwert in der aktuellen Saison.