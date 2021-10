Der 1. FC Köln spielt in dieser Saison über seinen Erwartungen. In der letzten Spielzeit nur durch einen sensationellen Endspurt mit zehn Punkten in den letzten fünf Saison-Spielen und einem furiosen Rückspiel-Sieg in der Relegation gegen die Störche aus Kiel in der Liga geblieben, stehen die Domstädter nach Spieltag sieben auf einem komfortablen sechsten Tabellenplatz und schielen in Richtung Europa. Mit nur einer Niederlage in dieser Saison bei einem 2:3 gegen den Rekordmeister FC Bayern München und einem deutlichen Positiv-Trend unter Neu-Trainer Steffen Baumgart darf man bei den Geißböcken positiv in die Zukunft blicken. Verletzungsbedingt muss Baumgart jedoch auf den defensiven Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri verzichten, der sich am Sonntag auf Länderspielreise mit Tunesien eine Knieverletzung zuzog. Ersetzt wird der 26-Jährige aller Voraussicht nach durch Salih Özcan.