Mit Rekord von Andrej Kramaric: TSG Hoffenheim versetzt 1. FC Köln nächsten Rückschlag

Die TSG und vor allem Kramaric erlebten indes einen rundum gelungenen Abend. Der Stürmer zeigte sich vom Elfmeterpunkt zweimal eiskalt (7. und 75) und erhöhte sein Trefferkonto in der laufenden Saison auf zwölf Tore in 14 Einsätzen. Doch damit nicht genug. Schon sein erster Treffer gegen die Kölner war für den 29-Jährigen ein ganz besonderer: Kramaric ist nun der erfolgreichste kroatische Bundesliga-Torschütze. In seinen fünf Jahren für die Kraichgauer erzielte er 74 Treffer und ist damit auch Rekordtorschütze seines Klubs. Ex-Profi Ivica Olic (Hamburger SV, FC Bayern München, VfL Wolfsburg) hatte es auf 72 Liga-Tore gebracht.

Das zwischenzeitliche 2:0 der Hoffenheimer erzielte in einer über weite Strecken ereignisarmen Begegnung am Sonntag Christoph Baumgartner auf äußerst ansehnliche Art und Weise (28.). Der Österreicher lenkte einen Schuss von Mijat Gacinovic per Hacke und mit dem Rücken zum Tor ins Netz. Den Kölnern wollte an diesem Abend hingegen nichts gelingen. So scheiterte Anthony Modeste in der 78. Minute per Foulelfmeter an TSG-Keeper Oliver Baumann.