Bundesliga im Liveticker: Die TSG Hoffenheim erwartet den 1. FC Nürnberg

Die TSG 1899 Hoffenheim hinkt ihren Zielen in der Bundesliga derzeit hinterher. Platz neun ist nicht das, was sich Trainer Nagelsmann in seiner Abschiedssaison vorgestellt hat. Er hofft daher auf einen starken Endspurt. Verfolgt das Duell mit dem 1. FC Nürnberg am Sonntagnachmittag im SPORTBUZZER-Liveticker.