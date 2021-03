TSG Hoffenheim gegen den 1. FSV Mainz 05 live im TV und Online-Stream sehen

Die TSG Hoffenheim will am Sonntag gegen Kellerkind Mainz 05 unbedingt gewinnen (13.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Den Kraichgauern droht stattdessen nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal gegen Zweitligist Greuther Fürth (6:7 n.E.) und dem enttäuschenden Europa-League-Aus gegen Molde FK ein Saisonendspurt ohne jegliche Spannung. Die internationalen Ränge sind derzeit zehn Punkte weg, die Abstiegsplätze neun. Doch so will es der 38 Jahre alte Trainer Sebastian Hoeneß nicht sehen. "Wir wollen Jäger sein und wir wollen klettern in der Tabelle. Das ist alles, was für uns zählt", sagte der TSG-Coach. Er sehe in seinem Team absolut keinen Knick in Sachen Motivation.

