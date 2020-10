TSG-Manager Rosen fordert Konsequenzen nach Corona-Fällen: "Nachdenken, Spieler nicht abzustellen"

Die zahlreichen Corona-Fälle in der Bundesliga sorgen weiterhin für Unruhe bei den Vereinen. Vor allem bei Spielern, die in der Länderspielphase für ihre Nationalmannschaften im Einsatz waren, häuften sich in den vergangenen Tagen die positiven Tests. Auch die TSG Hoffenheim ist betroffen, allein drei Spieler fehlten beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund, weil sie sich in Quarantäne befinden. Für Manager Alexander Rosen ist das Fass übergelaufen. Er forderte bei Sky nach der Länderspielpause mit unzähligen Fällen Konsequenzen.

Es benötige "ein Zeichen, das die Vereine und die DFL gemeinsam setzen müssen", bekräftigte der Sportchef, der die Nationalmannschaftsreisen als solche anzweifelt - die nächste Abstellungsperiode gibt es im November. "Wir müssen intensiver darüber nachdenken, die Jungs nicht abzustellen", sagte Rosen. Das Wort "Boykott" wollte er nicht in den Mund nehmen, stattdessen gehe es "um Abstimmung, um Kommunikation. Da lief schon viel in den vergangenen Tagen".

Rosen betonte auch, dass man im Sinne der Profis handeln müsse, die schließlich die Konsequenzen tragen müssten. "Viele Jungs hatten schon bei der Abreise ein ungutes Gefühl. Es war nicht so, dass sie das Gefühl hatten 'Hurra, wir reisen in der Weltgeschichte umher'." Bei den Hoffenheimern befinden sich Medienberichten zufolge Torjäger Andrej Kramaric, Abwehrspieler Kasim Adams und Pavel Kaderabek in Quarantäne - sie alle fehlten in der TSG-Aufstellung gegen Dortmund.

Hertha-Manager Preetz: "Vereine müssen die Zeche zahlen"

Ähnlich kritisch hatten sich zuletzt auch andere Offizielle der Bundesliga geäußert, unter anderem Sport-Geschäftsführer Michael Preetz von Hertha BSC, der mit Neuzugang Matteo Guendouzi ebenfalls einen positiven Corona-Fall zu beklagen hatte. "Die Vereine müssen die Zeche bezahlen für alles, was in dieser Zeit passiert", sagte der Ex-Profi mit Blick auf die jüngsten Fälle", erklärte Preetz am Donnerstag. "Wir wissen, dass sich an jedem Standort maximal bemüht wird, die Hygiene- und Abstandregeln einzuhalten", räumte Preetz ein, der allerdings betonte, dass "Reisen und Aufeinandertreffen zusätzlich riskant" seien. Der nächste Länderspiel-Zeitraum im November "wird sicherlich kritisch beäugt", stellte Preetz angesichts zunehmend steigender Infektionszahlen heraus und ergänzte: "Es wird nochmal über den Sinn der Abstellungsperiode diskutiert werden." Allerdings habe er auch Verständnis für die Verbände.