Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder reagiert auf Lewandowski-Ausfall beim FCB: "Vorteil für den Gegner"

Die TSG 1899 Hoffenheim , der nächste Bundesliga-Gegner des FC Bayern München, hat auf die Verletzung von Superstar Robert Lewandowski reagiert. Trainer Alfred Schreuder gab auf der Pressekonferenz der Kraichgauer vor dem Liga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr, Sky) unumwunden zu, dass der Ausfall des polnischen Torjägers seinem Team in die Karten spielt. "Wenn Lewandowski nicht mitmacht, ist es schon ein Vorteil für den Gegner, weil er der beste Stürmer der Liga ist" , sagte der Holländer.

Hoffenheim-Coach Schreuder: "Müssen uns auf uns konzentrieren"

Nach Bekanntwerden der Lewandowski-Verletzung habe der Trainer-Stab der Hoffenheimer kurz über die Konsequenzen für das eigene Spiel gegen die Bayern gesprochen, verriet Schreuder auf der Hoffenheim-PK. "Nach zehn Minuten haben wir gesagt, dass wir die Diskussion beenden müssen. Es hat ja keinen Sinn", sagte der TSG-Coach, der noch nicht weiß, wie der FCB mit dem Ausfall umgehen wird. "Ob sie mit Gnabry, Müller oder Coutinho vorne spielen, das werden wir am Samstag sehen", so Schreuder, der an seine Mannschaft appellierte: "Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren."