Erster Sieg nach vier Pleiten: Hoffenheim stößt gegen Arminia Bielefeld den Bock um

Mit einem 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld beendet die TSG Hoffenheim die jüngste Ergebnis-Krise von vier verlorenen Pflichtspielen in Folge und hat nach dem Abrutschen in der Bundesliga-Tabelle und dem Aus im DFB-Pokal endlich wieder Anlass zum Feiern. Benjamin Hübner (22.) und Georginio Rutter (51.) waren am Sonntagabend für die Kraichgauer als Torschützen erfolgreich.

Anzeige