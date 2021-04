TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen live im TV und Online-Stream sehen

Die TSG Hoffenheim muss sich nach unten orientieren. Bei einer weiteren Niederlage im Montagsspiel (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) bei Bayer Leverkusen lägen die einst ambitionierten Kraichgauer nur noch vier Zähler vor Hertha BSC und Arminia Bielefeld, die am Wochenende punkteten. Mainz 05 und Relegationsplatz 16 kommen immer näher. Zuletzt setzte es mit dem 0:2 in Stuttgart, dem 1:2 gegen Mainz und dem 1:2 in Augsburg gleich drei Niederlagen am Stück. Gegen Leverkusen soll daher die Trendwende her, das Hinspiel macht aber nur wenig Mut. Da kassierte die TSG ein 1:4.

