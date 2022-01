Die TSG Hoffenheim wackelt. Nach einer starken Hinrunde und einem Rückrunden-Auftaktsieg gegen den FC Augsburg verlor die TSG gegen Union Berlin in der Bundesliga und gegen den SC Freiburg im DFB-Pokal . Das Team von Cheftrainer Sebastian Hoeneß steht in der Bundesliga nach 19 Spielen auf Platz vier und könnte mit einem Sieg gegen den BVB bis auf Rang drei springen. Dabei kann sich die TSG für das Hinspiel revanchieren. Dieses gewann der BVB durch ein Last-Minute Tor von Erling Haaland mit 3:2. Die Personalsituation bei der TSG bleibt jedoch angespannt: Pavel Kaderabek, Ermin Bicakcic und Robert Skov fehlen weiterhin verletzt. Diadié Samassékou ist mit Mali beim Afrika-Cup.

Doch auch der Gegner aus Dortmund ist angeschlagen. Am Dienstag verloren die Schwarz-Gelben im Achtelfinale gegen Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli und schieden aus. Zeit um den Kopf hängen zu lassen, bleibt den Dortmundern allerdings nicht. Sechs Punkte trennen den BVB von Spitzenreiter FC Bayern München, der am Sonntag zu Gast bei der Hertha antritt. Obwohl es in Dortmund aufgrund der Personalie Erling Haaland seit Tagen rumort, hat der BVB zumindest in der Liga einen Top-Start in die Rückrunde erwischt. Nach dem Erfolg zum Auftakt gegen Eintracht Frankfurt konnten die Dortmunder auch den SC Freiburg mit 5:1 besiegen. Gegen Hoffenheim kann die Liga-Serie fortgesetzt werden.