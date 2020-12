Hoffenheims Matchwinner Grillitsch nach Ende der Sieglos-Serie gegen Augsburg: "Für gute Leistung belohnt"

Die TSG Hoffenheim atmet auf. Gegen den FC Augsburg gelang den Sinsheimern der erste Bundesliga-Sieg seit dem 4:1 gegen den FC Bayern München am 2. Spieltag. "Wir sind sehr erleichtert, das sieht man uns denke ich an", sagte Mittelfeldspieler Sebastian Rudy nach dem 3:1 über den FC Augsburg am Mikrofon.

