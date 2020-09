Elfer-Krimi: TSG-Torhüter Baumann bewahrt Trainer Sebastian Hoeneß vor Fehlstart in Hoffenheim

Sebastian Hoeneß hat einen eher ernüchternden Pflichtspiel-Einstand als Trainer der TSG Hoffenheim erlebt - ist mit seinem Team aber dennoch in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der 38-Jährige, der die zweite Mannschaft des FC Bayern in der vergangenen Saison zur Drittliga-Meisterschaft geführt hatte und anschließend in den Kraichgau gewechselt war, konnte am Sonntagnachmittag in der Partie beim Drittligisten Chemnitzer FC erst nach einem 3:2 im Elfmeterschießen jubeln. Nach Verlängerung hatte es 2:2 gestanden. Oliver Baumann parierte zwei Versuche der Gastgeber und führte die TSG somit zum Sieg.