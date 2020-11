Nächster Corona-Fall bei TSG Hoffenheim: Robert Skov während Länderspielreise positiv getestet

Die TSG Hoffenheim vermeldet einen weiteren Corona-Fall. Der dänische Nationalspieler Robert Skov wurde nach Klubangaben vom Dienstag bei seiner Nationalmannschaft positiv getestet und befindet sich in Quarantäne. Es gehe ihm gut, er sei symptomfrei. Erst am Wochenende wurden Offensivmann Jacob Bruun Larsen und ein Mitglied des Betreuerstabs positiv auf das Virus getestet. Skov und ein Therapeut der Nationalmannschaft seien am späten Montagabend positiv auf Corona getestet worden, teilte der dänische Fußballverband DBU am Dienstag mit. Sie zeigten keinerlei Symptome, isolierten sich aber beide zu Hause. Zugleich habe sich der Verband entschlossen, einige Spieler und Trainer aus Vorsicht zu isolieren

Anzeige