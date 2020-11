Bestätigt: Team der TSG Hoffenheim nach mehreren positiven Corona-Tests in Quarantäne

Die gesamte Mannschaft der TSG Hoffenheim muss nach weiteren positiven Corona-Tests bis auf Weiteres komplett in Quarantäne. Das teilte der Bundesligist am Mittwoch mit. Demnach erhielten am Vormittag die Spieler Sebastian Rudy und Ishak Belfodil sowie ein Mitglied des Trainerteams ihre positiven Befunde aus der turnusmäßigen Testreihe vom Dienstag. Ein weiterer Test habe ein nicht eindeutiges Ergebnis gezeigt und müsse wiederholt werden. "Wir können uns die Häufung nicht erklären", sagte TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen. Man halte sich seit Wochen akribisch an das Hygienekonzept.

Anzeige