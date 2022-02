Hoffenheim-Profi Geiger mit Kopfverletzung im Krankenhaus – Hoeneß gibt vorsichtige Entwarnung

Mittelfeldspieler Dennis Geiger von der TSG Hoffenheim ist während des 2:1-Siegs in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart ins Krankenhaus gebracht worden. "Er war schon im CT, ihm geht es gut. Er bleibt aber erstmal dort", sagte sein Trainer Sebastian Hoeneß bei der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Was war passiert? Geiger hatte bereits in der ersten Halbzeit einen Ellbogen ins Gesicht bekommen und lag nach einem Zweikampf nach einer knappen Stunde benommen am Boden. Der 23-Jährige musste im Freitagabendspiel mit einer Trage vom Platz gebracht werden.