Bericht: TSG Hoffenheim vor Transfer von RB-Salzburg-Star Diadie Samassekou

Es wäre der teuerste Transfers der TSG Hoffenheim in diesem Sommer. Wie das gewöhnlich gut informierte Medium RMC Sport aus Frankreich berichtet, steht der Bundesligist vor der Verpflichtung von Diadie Samassekou. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler von RB Salzburg könnte demzufolge schon am Mittwoch bei den Kraichgauern zum Medizincheck erscheinen. Die Ablöse für den Malier würde dem Vernehmen nach bei 14 Millionen Euro liegen. Samassekou soll einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschreiben.

Samaseekou würde Skov als Top-Transfer ablösen

Bislang ist der vom FC Kopenhagen gekommene Däne Robert Skov mit zehn Millionen Euro der teuerste Zugang der TSG in diesem Sommer. Der 23-Jährige soll mit dem aus Hannover in den Kraichgau gewechselten Ilhas Bebou (8,5 Millionen Euro) in der Offensive den Rekord-Abgang von Joelinton kompensieren. Der Brasilianer verließ Hoffenheim für 44 Millionen Euro zu Newcastle United.