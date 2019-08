Rekord-Transfer perfekt! TSG Hoffenheim verpflichtet Diadie Samassékou

Die TSG Hoffenheim hat sich vor dem Bundesliga-Start am kommenden Wochenende noch einmal verstärkt. Die Kraichgauer gaben am Donnerstag die Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers Diadie Samassékou bekannt. Der 23-Jährige kommt vom österreichischen Meister RB Salzburg und kostet jüngsten Medienberichten zufolge eine Ablöse zwischen zwölf und 14 Millionen Euro.

Damit wäre der Nationalspieler Malis der teuerste Einkauf in der Vereinsgeschichte der TSG. Bisher hielt diese Bestmarke Andrej Kramaric, der im Sommer 2016 für elf Millionen von Leicester City zu den Hoffenheimern gestoßen war. "Wir haben in den vergangenen Wochen häufig betont, dass wir nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, sollte sich eine Möglichkeit bieten, die uns in jeder Hinsicht überzeugt", sagte Hoffenheim-Boss Alexander Rosen.