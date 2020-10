Hoffenheim bestätigt: Drei Spieler fehlen wegen Corona-Quarantäne gegen BVB – Kramaric betroffen?

Das ist ein herber Schlag für die TSG Hoffenheim . Vor dem Top-Duell gegen Borussia Dortmund fallen bei der TSG reihenweise Spieler aus. Der wichtigste unter ihnen dürfte der zuletzt in Bestform aufspielende Andrej Kramaric sein. Der Verein bestätigte am Freitag Berichte der Rhein Neckar Zeitung (RNZ), nach denen sich zwei Spieler mit dem Coronavirus infiziert haben. Informationen der Zeitung zufolge sei Kramarics Test nach der Länderspielpause positiv gewesen. Der Klub nannte hingegen keine Namen. Gewissheit wird es am Samstag geben, wenn der offizielle Spielberichtsbogen veröffentlicht wurde.

Kramaric, der in den ersten drei Bundesliga-Partien sechs Tore für Hoffenheim erzielte, und Verteidiger Kasim Adams, der dem Blatt zufolge als zweiter Spieler ebenfalls positiv getestet wurde, befinden sich in häuslicher Quarantäne und seien symptomfrei, so ihr Klub. Ein dritter Profi befindet sich wegen eines Corona-Falls im familiären Umfeld freiwillig in häuslicher Quarantäne, so die TSG. Die RNZ berichtet, dieser sei Außenverteidiger Pavel Kaderabek.