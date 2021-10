"Da wollen wir wieder hin": TSG Hoffenheim peilt Europacup-Plätze nach 5:0-Gala gegen den 1. FC Köln an

Aus der Kabine der TSG 1899 Hoffenheim wummerten die Bässe unüberhörbar bis in die Pressekonferenz. Die Kraichgauer hatten ordentlich was zu feiern nach dem 5:0 (1:0) im Freitagsspiel gegen den 1. FC Köln. Vor allem für Chefcoach Sebastian Hoeneß kam der höchste Bundesliga-Sieg unter seiner Regie gerade recht - nach so einigen schwachen Spielen in dieser Saison und vor der Partie beim FC Bayern München am nächsten Samstag.

Anzeige

Mit einem blutleeren Auftritt wie zuletzt beim 1:3 in Stuttgart wäre rund um Hoffenheim mit Sicherheit eine Trainerdebatte losgegangen. Hoeneß führte nach dem Abpfiff in der Sinsheimer Arena keine Freudentänze auf, das entspricht auch nicht seinem Naturell. "Wir freuen uns", sagte der Neffe des langjährigen Bayern-Machers Uli Hoeneß. "Natürlich freuen wir uns. Es ist eine Mischung aus Freude, Bestätigung und Erleichterung, dass wir eine Reaktion gezeigt haben."