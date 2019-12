FC Augsburg setzt Aufwärtstrend bei 1899 Hoffenheim weiter fort - Doppelpack von Philipp Max

Unterschiedlicher könnten die Entwicklungen dieser beiden Bundesligaklubs kaum sein: Während der FC Augsburg mit dem 4:2-Auswärtssieg am Freitagabend im fünften Spiel in Folge ohne Niederlage geblieben ist (vier Siege, ein Unentschieden), hat die TSG Hoffenheim zum vierten Mal in Serie nicht mehr gewonnen (drei Niederlagen, ein Unentschieden).