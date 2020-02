TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern live im TV und im Online-Stream sehen

Dabei sind die Resultate der Mannschaft von Alfred Schreuder aktuell alles andere als angsteinflößend. Hoffenheim wartet bereits seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg und kämpft um den Anschluss an die internationalen Plätze. Zudem kommt die hohe Anzahl an Gegentoren der qualitativ hochwertig besetzten Bayern-Offensive entgegen. Seit dem Jahreswechsel hielt die TSG lediglich beim 3:0 in Bremen die Null und musste in den jüngsten vier Partien gleich neun Gegentreffer hinnehmen. Ausgerechnet Hoffenheim fügte den Bayern jedoch in der Hinserie eine von bisher zwei Heimpleiten zu (2:1).