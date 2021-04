Hoffenheim-Profi Florian Grillitsch über Zukunftspläne: "Weiterer Karriere-Schritt denkbar"

Florian Grillitsch hat die Bereitschaft zu einem Abschied von der TSG 1899 Hoffenheim signalisiert. "Ich will die TSG nicht zwingend verlassen, ich habe einen Vertrag bis 2022. Aber ein weiterer Karriereschritt ist für mich schon denkbar, ich fühle mich dazu bereit", sagte der Nationalspieler aus Österreich dem Kicker (Montag). Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler sagte weiter: "Es gibt nichts zu verkünden. Ich will mir noch keinen Kopf machen darüber, was im Sommer passiert. Da kommt ja auch noch eine EM, und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt." Auch eine Verlängerung bei der TSG sei nicht ausgeschlossen. Anzeige

Die Hoffenheimer werden bei den Gedankenspielen des Mittelfeldmanns genau hinhören. Grillitsch ist im aktuellen Team von Trainer Sebastian Hoeneß unangefochtener Stammspieler. Zuletzt stand der 25-Jährige sieben Mal in Folge über die volle Distanz auf dem Platz. Insgesamt kommt er allein in dieser Saison auf 27 Pflichtspieleinsätze für die TSG. Dabei gelangen ihm vier Tore, ein weiteres legte er vor.

Am Montag (20.30/DAZN) trifft Grillitsch mit Hoffenheim zum Abschluss des 28. Spieltags auf Bayer Leverkusen. In der derzeitigen Tabellenlage birgt das Duell der Kraichgauern mit der Werkself jede Menge Brisanz. Für Hoffenheim, das sich vor Saisonbeginn den internationalen Wettbewerb als Ziel setzte, droht das Abrutschen in die Abstiegszone, nachdem Arminia Bielefeld (1:0 gegen den SC Freiburg) und Hertha BSC (2:2 gegen Gladbach) am Wochenende gepunktet haben. "Wir werden eine Reaktion zeigen. Das ist das, was wir machen werden. Ich werde keine große Kampfansage weiter machen. Es ist an der Zeit, einfach zu liefern und nicht nur zu reden", stellte Trainer Hoeneß klar.