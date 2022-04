TSG Hoffenheim gegen Greuther Fürth live im TV und Online-Stream sehen

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie hofft die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag gegen SpVgg Greuther Fürth auf eine Wende (17.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Wenn die Kraichgauer im Kampf um die Europa-League-Plätze nicht weiter in Bedrängnis kommen wollen, müssen sie gegen das Schlusslicht gewinnen. Die Gäste können am 30. Spieltag der Bundesliga unter Umständen absteigen. Die personell ohnehin gebeutelte TSG muss möglicherweise auf Andrej Kramaric verzichten. Der kroatische WM-Zweite habe sich offenbar eine Lebensmittelvergiftung zugezogen, sagte Trainer Sebastian Hoeneß.

Anzeige