Die TSG Hoffenheim darf am Freitagabend den 10. Spieltag eröffnen. Unter der Woche zeigte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß in der zweiten Runde des DFB-Pokals einen überzeugenden Auftritt. Gegen Zweitligist Holstein Kiel setzten sich die Sinsheimer souverän mit 5:1 durch und erreichten somit das Achtelfinale. Am vergangenen Wochenende stand allerdings das womöglich schwerste Auswärtsspiel der Saison in München an. Der Rekordmeister fegte die Hoffenheimer standesgemäß mit 4:0 vom Platz. Davon will sich bei der TSG aber niemand beirren lassen. Gegen die Hertha aus Berlin peilt man den vierten Saisonsieg an (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

