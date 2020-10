TSG Hoffenheim präsentiert sich in "Elfmeter-Topform" und feiert Europapokal-Premiere

Die TSG Hoffenheim liegt in der Europa League klar auf Zwischenrunden-Kurs. Nach dem 2:0 zum Auftakt vor einer Woche gegen Roter Stern Belgrad gewann die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß auch ihr zweites Spiel der Gruppenphase bei KAA Gent mit 4:1 (1:0) und dürfte durch den ersten europäischen Auswärtserfolg der Vereinsgeschichte zudem weiteres Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga getankt haben. Hier geht es am kommenden Montag gegen Union Berlin.