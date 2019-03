Der kroatische Vizeweltmeister Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim hat Chefcoach Julian Nagelsmann ein überragendes Zeugnis ausgestellt. „Es war eine Ehre, mit ihm zu arbeiten, ihn kennenzulernen und gemeinsam mit ihm großartige Ergebnisse mit der TSG zu erzielen. Er ist mit Sicherheit einer der besten Trainer in der Welt“ , sagte der Stürmer in einem Interview des Klubmagazins „Spielfeld“. Nagelsmann, der ab der nächsten Bundesliga-Saison RB Leipzig trainieren wird , habe einen großen Anteil an seiner Entwicklung.

Kramaric über TSG-Coach Nagelsmann: "Einfach toll, mit ihm zu arbeiten"

Der 27-Jährige will in dieser Saison noch Rekordtorschütze in Hoffenheim werden. Mit 43 Treffern ist er zweitbester Angreifer hinter Sejad Salihovic (46). „Ich weiß um die Statistiken und ich möchte der beste Torjäger der TSG-Geschichte werden. Es ist natürlich nicht mein erstes Ziel, denn ich will mit der TSG wieder nach Europa, das ist das Wichtigste“, sagte Kramaric. Die Hoffenheimer haben nach der Niederlage zuletzt in Frankfurt als Tabellenneunter etwas den Anschluss an die internationalen Plätze verloren und spielen am Sonntag gegen Tabellen-Schlusslicht 1. FC Nürnberg.