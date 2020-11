Trotz Kritik von Sportchef Rosen: Hoffenheim stellt Nationalspieler ab - Kramaric fährt nicht

Die TSG 1899 Hoffenheim will trotz der schlechten Erfahrungen ihre Nationalspieler für Länderspiele abstellen - wenn sie gesund sind. "Wir haben da gar keine Handhabe. Und grundsätzlich fahren die Jungs sehr gerne zur Nationalmannschaft", sagte Trainer Sebastian Hoeneß bei der Pressekonferenz des Bundesligisten am Freitag. Auf die Frage, ob auch das Trio um Torjäger Andrej Kramaric, das in Corona-Quarantäne war, auf Reisen geht, sagte der 38-Jährige: "Wir werden nur Dinge tun, die auch Sinn machen."

Man sei in Abstimmung mit den Verbänden. Konkreter war Sportchef Alexander Rosen im Interview des TV-Senders Nitro vor dem Europa-League-Sieg gegen Slovan Liberec am Donnerstagabend, als er über Kramaric sagte: "Ich bin sehr froh, dass er nicht zur Nationalmannschaft geht." Rosen war es auch, der nach der vergangenen Länderspielpause heftige Kritik an den Abstellungen äußerte. "Die Klubs bezahlen die Spieler, arbeiten daran, dass die Abläufe ordnungsgemäß durchgeführt werden und man hat das Gefühl, dass es den Verbänden einfach egal ist, Hauptsache durchgedrückt", sagte der 41-Jährige und fügte an: "Wir müssen intensiver darüber nachdenken, die Jungs nicht abzustellen."