"Gibt aktuell keinen Kontakt": TSG Hoffenheim dementiert Gerüchte um Trainer Markus Weinzierl

Die TSG 1899 Hoffenheim hat einem Medienbericht widersprochen, mit Markus Weinzierl wegen der vakanten Trainerstelle in Kontakt zu sein. "Diese Meldung ist falsch", twitterte Holger Kliem, Sprecher des Bundesligisten, am Freitag. "Es gibt aktuell keinen Kontakt zu und es gab keinen Besuch von Markus Weinzierl bei der TSG." Es werde auch nicht wahrer, "in dem es jeder abschreibt, ohne nachzufragen". Zuerst hatte die Bild von einem möglichen Engagements Weinzierls im Kraichgau berichtet.

Anzeige